Mamy nowego ministra rolnictwa. Co wiadomo o Stefanie Krajewskim?

Nowy minister rolnictwa - Stefan Krajewski

Czesław Siekierski, który sprawował urząd ministra rolnictwa od 18 grudnia 2023 roku, opuszcza swoje stanowisko. Zajmuje je Stefan Krajewski, dotychczasowy podsekretarz stanu w MRiRW.

Premier RP - Donald Tusk ogłosił 23 lipca rekonstrukcję rządu. Z funkcją ministra rolnictwa żegna się Czesław Siekierski.

- Po ciężkiej pracy, jaką wykonał Czesław Siekierski, ministrem rolnictwa będzie Stefan Krajewski, z nową energią, również doświadczony, współpracujący z Czesławem Siekierskim - poinformował dziś Donald Tusk.

Stefan Krajewski - życie prywatne i ścieżka zawodowa

Stefan Krajewski ma 44 lata - urodził się 8 czerwca 1981 r. Jest żonaty. Ma dwoje dzieci.

Nowy minister rolnictwa z wykształcenia jest politologiem. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim w 2008 r. Odbył także studia podyplomowe: na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - kierunek Polityka Rolna Unii Europejskiej "Agro-Unia" (2009) oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku - MBA (2020).

Stefan Krajewski pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zajmował tam m.in. stanowisko dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Stefan Krajewski to działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. W październiku 2016 r. został wybrany na stanowisko prezesa PSL w województwie podlaskim. W sierpniu 2018 stanął także na czele powiatowych struktur PSL.

W Sejmie Krajewski zasiada już drugą kadencję. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. startował z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Otrzymał wówczas 13 439 głosów w okręgu białostockim. W wyborach parlamentarnych w 2023 r., startując z ramienia koalicji Trzecia Droga, uzyskał natomiast 9 803 głosy. W tym też roku został sekretarzem stanu w MRiRW.

Co było dotychczas w kompetencji Krajewskiego jako sekretarza stanu MRiRW? Nadzorował m.in. pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Odpowiadał też za współpracę z Radą do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, a także współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.

Stefan Krajewski - oświadczenie majątkowe

Z oświadczenia majątkowego złożonego w kwietniu tego roku wynika, że Stefan Krajewski posiada dom o powierzchni 185 m2 o wartości ok. 805.000 zł. Posiada również działkę o powierzchni 1500 m2, na której została postawiona wspomniana nieruchomość. Jej wartość to ok. 150.000 zł.

W punkcie dot. dochodów oświadczenia Krajewski podał, że w 2024 r. osiągnął następujące dochody: wynagrodzenie Sekretarza Stanu MRiRW - 221.084,46 zł; dieta parlamentarna (kwota wypłacona) - 45.573,04 zł, w tym nieopodatkowana - 36.000 i opodatkowana - 9.573,04 zł oraz przychód z tytułu zwiększenia limitu na sl. podr. zagr. - 425,41 zł.

W skład mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł Krajewskiego weszły: Ford Mondeo 2.0 z 2015 r. oraz Skoda Scala 1.0 z 2022 r.

Polityk zgromadził w walcie polskiej ok. 15.000 zł. Posiada również polisę na życie - 107.427,11 zł.

Nowy minister rolnictwa do spłaty ma 314.924 zł kredytu zaciągniętego w wysokości 398.300 zł na budowę domu.

Wszystko, o czym mowa powyżej, stanowi małżeńską wspólność majątkową.